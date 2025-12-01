Главная / Нижний Новгород / Косметика ручной работы и парфюмерия / Апиора

Интернет-магазин натуральной продукции
Контакты

Телефоны

+7 800-30-10-069

Адрес

Тверская, 20 Показать улицу

Регион

Нижегородская область, Нижний Новгород

Район и индекс

603105, Советский

Юридическое имя

ООО "АПИС"

Сайты

apiora.ru

График работы

В интернет-магазине Apiora.ru представлен широкий ассортимент из более чем 1000 натуральных продуктов питания и косметики: - мед и продукты пчеловодства - лекарственные травы и растения - чай и травяные сборы - бальзамы и сиропы - бакалея (мука, каши, растительные масла) - суперфуды и протеин - ореховые пасты и урбечи - натуральная косметика - многое другое, полезное для здоровья! Наши преимущества: - Оплата при получении - Доступные цены, честные скидки и акции - Доставка в любой населенный пункт России - Отслеживание заказа на всех его этапах по SMS и на E-mail О магазине: - 7 лет ответственной работы - 20 000+ выполненных заказов - 25+ проверенных производителей - 1 000+ натуральных продуктов

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Часы работы
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
-
-
Перерыв
-
-
-
-
-
-
-

